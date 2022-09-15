«Ростов» выиграл суд в ФИФА

«Ростов» выиграл в ФИФА суд у «Норвича», который задержал оплату аренды Матиаса Норманна.

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Английский клуб на полгода задержал транш за годовую аренду опорника. За нее «Ростову» полагается сумма в 2 миллиона евро.

По информации Sports.ru, «Ростов» пошел в суд и выиграл его: ФИФА признала задержку неуважительной причиной. Теперь у «Норвича» есть менее 45 дней, чтобы исполнить решение ФИФА.