«Спартак» сыграет с «Факелом» в особенной форме

«Спартак» выпустил специальную форму, посвящённую 875-летию Москвы. В этой экипировке красно-белые проведут матч 2-го тура группового этапа Кубка России по футболу с «Факелом».

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА «СПАРТАКА» В «ТЕЛЕГРАМЕ» ПРЕСС-СЛУЖБА «СПАРТАКА» В «ТЕЛЕГРАМЕ»

На специальной форме изображено очертание столицы России, а под ним нанесена надпись: «Дорогая моя столица, золотой мой «Спартак-Москва».

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ «СПАРТАКА»

Напомним, матч группового этапа Кубка России «Спартак» — «Факел» состоится сегодня, 15 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.