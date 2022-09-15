Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
42 минуты назад

«Спартак» сыграет с «Факелом» в специальной форме в честь 875-летия Москвы

Чемпионат.com

«Спартак» выпустил специальную форму, посвящённую 875-летию Москвы. В этой экипировке красно-белые проведут матч 2-го тура группового этапа Кубка России по футболу с «Факелом».

«Спартак» сыграет с «Факелом» в особенной форме
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА «СПАРТАКА» В «ТЕЛЕГРАМЕ»ПРЕСС-СЛУЖБА «СПАРТАКА» В «ТЕЛЕГРАМЕ»

На специальной форме изображено очертание столицы России, а под ним нанесена надпись: «Дорогая моя столица, золотой мой «Спартак-Москва».

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ «СПАРТАКА»

Напомним, матч группового этапа Кубка России «Спартак» — «Факел» состоится сегодня, 15 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» и «Факел» попали в кубковую группу с «Зенитом» и «Крыльями Советов». Самарская команда имеет в своём активе 0 очков, все остальные коллективы набрали по 3 очка.

Футбол,Крылья Советов,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители