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1 час назад

«Спартак» подал в суд на «Вест Хэм» из-за невыплаты части суммы за аренду Крала

Матч ТВ

Московский «Спартак» подал в суд Международной федерации футбола (FIFA Football Tribunal) на «Вест Хэм» в связи с невыплатой английским футбольным клубом части суммы за аренду полузащитника Алекса Крала, сообщает sports.ru.

«Спартак» подал в суд на «Вест Хэм»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает издание, за аренду чешского хавбека на один год «красно белые» должны были получить от лондонцев 5,2 миллиона евро.

— Трансферная выплата должна была произвестись двумя платежами. Один был произведен, второй — нет, — заявили в финансовом департаменте московского клуба.

По сведениям источника, второй платеж должен был быть осуществлен в начале февраля, однако заминка возникла из за того, что после 24 февраля банк партнер «Вест Хэма» и Футбольной ассоциации Англии (FA) отказался переводить деньги на счета, открытые в банках на территории РФ

— Из за этого средства были возвращены на счет «Вест Хэма». Клуб утверждает, что не может осуществить платеж в обход ассоциации, а платеж через нее невозможен из за позиции банка. Решение суда по делу ожидается в начале ноября, — заявили в «Спартаке».

«Вест Хэм» в августе прошлого года арендовал Крала у «Спартака» на сезон. В июле чех приостановил действие контракта с российским клубом и перешел в «Шальке».

Футбол,Алекс Крал,Спартак,
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