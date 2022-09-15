«Спартак» подал в суд на «Вест Хэм»

Московский «Спартак» подал в суд Международной федерации футбола (FIFA Football Tribunal) на «Вест Хэм» в связи с невыплатой английским футбольным клубом части суммы за аренду полузащитника Алекса Крала, сообщает sports.ru.

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Как отмечает издание, за аренду чешского хавбека на один год «красно белые» должны были получить от лондонцев 5,2 миллиона евро.

— Трансферная выплата должна была произвестись двумя платежами. Один был произведен, второй — нет, — заявили в финансовом департаменте московского клуба.

По сведениям источника, второй платеж должен был быть осуществлен в начале февраля, однако заминка возникла из за того, что после 24 февраля банк партнер «Вест Хэма» и Футбольной ассоциации Англии (FA) отказался переводить деньги на счета, открытые в банках на территории РФ

— Из за этого средства были возвращены на счет «Вест Хэма». Клуб утверждает, что не может осуществить платеж в обход ассоциации, а платеж через нее невозможен из за позиции банка. Решение суда по делу ожидается в начале ноября, — заявили в «Спартаке».