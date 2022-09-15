«Спартак» подал в суд на «Вест Хэм»

Московский «Спартак» подал в суд Международной федерации футбола (FIFA Football Tribunal) на «Вест Хэм» в связи с невыплатой английским футбольным клубом части суммы за аренду полузащитника Алекса Крала, сообщает sports.ru.
Как отмечает издание, за аренду чешского хавбека на один год «красно белые» должны были получить от лондонцев 5,2 миллиона евро.
— Трансферная выплата должна была произвестись двумя платежами. Один был произведен, второй — нет, — заявили в финансовом департаменте московского клуба.
По сведениям источника, второй платеж должен был быть осуществлен в начале февраля, однако заминка возникла из за того, что после 24 февраля банк партнер «Вест Хэма» и Футбольной ассоциации Англии (FA) отказался переводить деньги на счета, открытые в банках на территории РФ
— Из за этого средства были возвращены на счет «Вест Хэма». Клуб утверждает, что не может осуществить платеж в обход ассоциации, а платеж через нее невозможен из за позиции банка. Решение суда по делу ожидается в начале ноября, — заявили в «Спартаке».
«Вест Хэм» в августе прошлого года арендовал Крала у «Спартака» на сезон. В июле чех приостановил действие контракта с российским клубом и перешел в «Шальке».