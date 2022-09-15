Педриньо в "Локомотиве": почему команде не понравилось имя новичка

Нового полузащитника "Локомотива" бразильца Педриньо не хотят называть в клубе этим именем. Другие игроки считают, что в команде не должно присутствовать никаких Педриньо, но сам футболист с таким мнением не согласен. Об этом рассказал во время трансляции игры на "Матч ТВ" комментатор Сергей Дурасов, пишет sports.ru.
Бразильский полузащитник, полное имя которого Педро Габриэль Перейра Лопес, был куплен московским клубом ранее в сентябре. В среду, 14 сентября, он принял участие во встрече "Локомотива" с "Краснодаром". Комментируя ход встречи, Дурасов сообщил, что не называть легионера его кратким именем "попросили в клубе".
"Говорят, что эта инициатива даже от некоторых футболистов пришла: давайте у нас в команде будет Педро, давайте у нас в команде Педриньо не будет", — сказал комментатор.
На сайте ФК бразильский игрок, выступающий под номером 29, назван своим полным именем. Такая же надпись — на футболке полузащитника.
Сам полузащитник сказал после игры, что клуб не позволил использовать надпись "Педриньо", хотя это слово — его имя.
"Потому что это типа гей, голубой", — пояснил футболист.
Имена в Бразилии состоят из нескольких частей: начала собственно имя (одно или два слова), а потом фамилии матери и отца. Таким образом, имя нового игрока "Локомотива" — Педро Габриэль, а его фамилия — Перейра Лопес (мать — Перейра, Лопес — отец). Используется также суффикс "иньо". То есть Педриньо — это разговорная форма имени Педро.
Педро Габриэл Перейра Лопес до перехода в "Локомотив" провел 164 матча, отметился 31 голами и 11 ассистами. В предыдущем сезоне он выступал за "Америку", где участвовал в 34 играх. На счету бразильца в составе этой команды — восемь голов и три голевые передачи. Еще раньше он выступал за различные клубы своей страны, а его первой командой была "Оэсте".