Педриньо в "Локомотиве": почему команде не понравилось имя новичка

Нового полузащитника "Локомотива" бразильца Педриньо не хотят называть в клубе этим именем. Другие игроки считают, что в команде не должно присутствовать никаких Педриньо, но сам футболист с таким мнением не согласен. Об этом рассказал во время трансляции игры на "Матч ТВ" комментатор Сергей Дурасов, пишет sports.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

Бразильский полузащитник, полное имя которого Педро Габриэль Перейра Лопес, был куплен московским клубом ранее в сентябре. В среду, 14 сентября, он принял участие во встрече "Локомотива" с "Краснодаром". Комментируя ход встречи, Дурасов сообщил, что не называть легионера его кратким именем "попросили в клубе".

"Говорят, что эта инициатива даже от некоторых футболистов пришла: давайте у нас в команде будет Педро, давайте у нас в команде Педриньо не будет", — сказал комментатор.

На сайте ФК бразильский игрок, выступающий под номером 29, назван своим полным именем. Такая же надпись — на футболке полузащитника.

"Локомотив"

Сам полузащитник сказал после игры, что клуб не позволил использовать надпись "Педриньо", хотя это слово — его имя.

"Потому что это типа гей, голубой", — пояснил футболист.

Имена в Бразилии состоят из нескольких частей: начала собственно имя (одно или два слова), а потом фамилии матери и отца. Таким образом, имя нового игрока "Локомотива" — Педро Габриэль, а его фамилия — Перейра Лопес (мать — Перейра, Лопес — отец). Используется также суффикс "иньо". То есть Педриньо — это разговорная форма имени Педро.