"Дисквалификация Кордобы - это стыдно. Парень выругался про судейство не в миксте и не в интервью, и не на поле. Он шел в раздевалку - и все. За это нельзя штрафовать. Вы б еще штрафовали за сказанное в гараже с мужиками или за выбор песен в караоке после игры. Добьетесь такими путями только того, что люди футбола все начнут разговаривать, как Сергей Семак в 90% случаев - обо всем и ни о чем", - написал Уткин в своем телеграм-канале.