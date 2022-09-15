Журналист Василий Уткин оценил дисквалификацию Джона Кордобы на два матча за оскорбление арбитра.
"Дисквалификация Кордобы - это стыдно. Парень выругался про судейство не в миксте и не в интервью, и не на поле. Он шел в раздевалку - и все. За это нельзя штрафовать. Вы б еще штрафовали за сказанное в гараже с мужиками или за выбор песен в караоке после игры. Добьетесь такими путями только того, что люди футбола все начнут разговаривать, как Сергей Семак в 90% случаев - обо всем и ни о чем", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее сегодня РФС объявил, что форвард "Краснодара" Джон Кордоба дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитров в ходе матча против ЦСКА (1:4). Колумбиец нецензурно высказался о работе арбитров встречи по пути в раздевалку в перерыве матча. Этот эпизод сняли корреспонденты "Матч ТВ", а позже видеозапись стала поводом для возбуждения дела в КДК РФС.
Кроме того, генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг опубликовал заявление, в котором заявил, что считает действия сотрудников "Матч ТВ" доносительством, поэтому клуб прекращает взаимодействие с телеканалом.