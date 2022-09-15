Не только Педриньо: неприличные имена в российском футболе

В московском "Локомотиве" настаивают, чтобы новый полузащитник команды бразилец Педриньо отказался от использования этой уменьшительной формы своего имени. По документам его зовут Педро Габриэл Перейра Лопес. Игрокам и руководству "Локо" не понравилось слово Педриньо, которое в России из-за своего звучания может ассоциироваться с нетрадиционной ориентацией. Roosfootbal вспомнил других футболистов из "Локомотива" и других российских клубов, имеющих необычные имена.

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Марьян Гад

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Словацкий защитник Марьян Гад играл за "Локомотив" в 2006-2007 годах. В составе команды он провел 11 матчей и получил несколько желтых карточек. Фамилию Гад можно произносить с первым звуком "Х", а не "Г", и это помогало защититься от шуток.

Мариуш Йоп

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Поляк Мариуш Йоп в 2004-2009 годах выступал в составе клуба "Москва". Спортсмен с гордостью говорил, что его фамилия известна всем, кто увлекается футболом в России. На фотографии Йоп изображен слева.

Руслан Нахушев

ТАСС

Этот защитник играл за "Локомотив" в 2011 году. В составе "Локо" он успел поучаствовать только в одном матче. До этого Руслан Нахушев выступал на "Сатурн", где провел около 100 игр.

Драган Блатняк

ТАСС

Родившийся в Югославии Драган Блатняк был полузащитником в составе "Ростова" и "Химок". С такой фамилией ему было бы хорошо петь в шансоне, но быть футболистов у Блатняка тоже получилось неплохо.

Джано Ананидзе

ТАСС

Этот полузащитник, имеющий прозвище Грузинский Месси, по собственному желанию отказался писать свою фамилию на футболке. На одежде футболиста значилось только его имя: Джано. В разные годы он выступал за "Спартак", "Крылья Советов", "Ростов", "Ротор", клубы Украины и Грузии. Ананидзе завершил карьеру в возрасте 29 лет.

Лукас Пусинери

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Фамилия этого аргентинского полузащитника может вызвать улыбку у тех, кто знает разговорный английский. В 2003-2004 годах Лукас Пусинери играл за "Сатурн", а потом уехал на родину, где стал главным тренером в клубе "Атлетико Тукуман".

Бабакар Гей

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