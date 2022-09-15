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46 минут назад

Названа дата матча ЦСКА - "Спартак" в РПЛ

Rusfootball

Российская Премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание матчей чемпионата с 11-го по 17-й туры. В 13-м туре РПЛ состоится московское дерби ЦСКА - "Спартак". Эта игра пройдет 16 октября на "ВЭБ Арене" в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Названа дата матча ЦСКА - "Спартак" в РПЛ
Фото: RusfootballRusfootball

Последний раз команды встречались в четвертьфинале Кубка России прошлого сезона 20 апреля, тогда со счетом 1:0 победили красно-белые.

ЦСКА в таблице РПЛ занимает 2-е место, армейцы в 9 матчах набрали 20 очков. "Спартак" располагается на 5-й строчке, имея в своем активе 16 баллов.

В ближайшие выходные ЦСКА в гостях сыграет с "Торпедо", а "Спартак" на своем поле примет "Локомотив".

Футбол,Торпедо,Спартак,
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