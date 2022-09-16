Кокорин рассказал, кому посвящает свои голы

"Двоякие эмоции, потому что команда проигрывала, но у меня получилось забить, поэтому полной радости не испытал. Но рад, что получилось быстро забить. Это мне придаст дополнительно хороших эмоций и уверенности. Все голы я посвящаю своему ребенку", - приводит слова футболиста "Спорт-Экспресс".

Кокорин не забивал в официальных матчах с ноября 2020 года. Тогда 31-летний нападающий отличился за московский "Спартак", реализовав пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским "Ротором" (2:0). Таким образом, Кокорин забил первый мяч за 655 дней. Кокорин перешел в "Арис" из итальянской "Фиорентины" на правах аренды в летнее трансферное окно. В России кроме "Спартака" нападающий также выступал за петербургский "Зенит", "Сочи", столичное "Динамо" и махачкалинский "Анжи".