Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Форвард "Ариса" Кокорин заявил, что посвящает все свои голы сыну

Газета.Ruиещё 25

Российский форвард Александр Кокорин рассказал, кому посвятил свой дебютный гол за "Арис" в матче четвертого тура чемпионата Кипра против "Кармиотиссы". Россиянин отличился на 90+5-й минуте встречи.

Кокорин рассказал, кому посвящает свои голы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несмотря на этот гол, "Арис" уступил со счетом 1:2. Российский игрок появился на поле после перерыва.

"Двоякие эмоции, потому что команда проигрывала, но у меня получилось забить, поэтому полной радости не испытал. Но рад, что получилось быстро забить. Это мне придаст дополнительно хороших эмоций и уверенности. Все голы я посвящаю своему ребенку", - приводит слова футболиста "Спорт-Экспресс".

Кокорин не забивал в официальных матчах с ноября 2020 года. Тогда 31-летний нападающий отличился за московский "Спартак", реализовав пенальти в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским "Ротором" (2:0). Таким образом, Кокорин забил первый мяч за 655 дней. Кокорин перешел в "Арис" из итальянской "Фиорентины" на правах аренды в летнее трансферное окно. В России кроме "Спартака" нападающий также выступал за петербургский "Зенит", "Сочи", столичное "Динамо" и махачкалинский "Анжи".

Ранее Александр Колесников, массажист Александра Кокорина, заявил, что форвард нисколько не хуже хавбека "Наполи" Хвичи Кварацхелии.

Футбол,Александр Колесников,Александр Кокорин,Динамо,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители