Машину тренера «Порту» забросали камнями

Фанаты португальского «Порту» забросали камнями автомобиль тренера клуба Сержиу Консейсау после разгромного поражения команды в матче с бельгийским «Брюгге» во втором туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Об этом O Jogo сообщил директор ФК по связям с общественностью Франсишку Маркеш.

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Он назвал произошедшее «диким и трусливым поступком». По словам Маркеша, во время нападения в машине помимо тренера находилась его жена и дети. По итогам инцидента супруга Консейсау подала в полицию соответствующую жалобу, отметил он.

Также Маркеш подчеркнул, что «Порту» оказывает тренеру «полную поддержку» в этом вопросе и уже начал собственное расследование по факту произошедшего. Он пообещал подвергнут виновного и его сообщников, если таковых найдут, дисциплинарному взысканию в соответствии с правилами клуба.

«Порту» уступил «Брюгге» со счетом 0:4. Матч прошел 13 сентября.