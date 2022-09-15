Промес стал седьмым бомбардиром в истории «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес вышел на 7-е место в истории бомбардиров московского клуба. Голландец, забив гол в ворота «Факела» в матче Кубка России, сравнялся по количеству голов с Андреем Тихоновым. Форвард в 90-й раз поразил сетку ворот соперника за всё время выступлений в России.