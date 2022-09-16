Ловчев назвал тренера «Ливерпуля» Клоппа потомком фашистов

«Когда Клопп за два дня до финала Лиги чемпионов сказал: «Россию надо наказать, правильно сделали, что перенесли». Меня всколыхнуло, я сказал: «Ты, потомок фашистов, должен на коленях перед нами стоять долгие годы».



То, что Иран согласится на товарищеский матч, — без сомнения, Киргизия согласится, мы играли там. Украинцы подогревают — еще на Россию надавите, еще. Инфантино и Чеферин — люди, которые нам обязаны своими выборами по большому счету. Они в принципе не против», — передает слова Ловчева «Матч ТВ».