Ловчев назвал тренера «Ливерпуля» Клоппа потомком фашистов

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможности проведения товарищеских матчей с участием сборной России.
«Когда Клопп за два дня до финала Лиги чемпионов сказал: «Россию надо наказать, правильно сделали, что перенесли». Меня всколыхнуло, я сказал: «Ты, потомок фашистов, должен на коленях перед нами стоять долгие годы».
То, что Иран согласится на товарищеский матч, — без сомнения, Киргизия согласится, мы играли там. Украинцы подогревают — еще на Россию надавите, еще. Инфантино и Чеферин — люди, которые нам обязаны своими выборами по большому счету. Они в принципе не против», — передает слова Ловчева «Матч ТВ».
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
В сентябре национальная команда соберется в Новогорске, а 24 сентября сыграет в Бишкеке против Киргизии. Также в ноябре российские футболисты проведут встречи со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины.