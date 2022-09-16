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1 час назад

Холанд признан лучшим игроком АПЛ в августе, Артета — лучшим тренером

Матч ТВ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан игроком месяца в английской футбольной премьер лиге по итогам августа, сообщается на сайте турнира.

Назван лучший игрок АПЛ в августе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Норвежец в августе побил рекорд Мика Куинна и Серхио Агуэро, забив девять мячей в первых пяти матчах в чемпионате Англии. 22 летний футболист также стал шестым игроком, сделавшим хет трик в двух матчах премьер лиги подряд.

Холанд — первый с февраля 2020 года футболист, получивший награду в первый месяц выступления в премьер лиге. Всего в девяти матчах в текущем сезоне форвард забил 13 мячей и отметился одной результативной передачей.

Лучшим тренером августа был признан возглавляющий «Арсенал» Микель Артета. Под руководством испанского специалиста команда в последний месяц лета одержала пять побед в пяти встречах.

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