Пеле отреагировал на расистские выпады в адрес форварда «Реала»

— Футбол — это радость. Это танец. Это настоящая вечеринка. Хотя расизм всё еще существует, мы не позволим этому помешать нам продолжать улыбаться. И мы продолжим бороться с расизмом таким образом: борясь за наше право быть счастливыми, — написал 81 летний трехкратный чемпион мира по футболу Пеле в Twitter, опубликовав фото Винисиуса.