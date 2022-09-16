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1 час назад

Пеле отреагировал на расистские выпады в адрес форварда «Реала» Винисиуса

Матч ТВиещё 1

Легендарный бразильский нападающий Пеле отреагировал на расистские выпады в адрес форварда «Реала» Винисиуса Жуниора, а также прокомментировал его танцы после голов.

Пеле отреагировал на расистские выпады в адрес форварда «Реала»
Фото:  NurPhoto / Contributor / NurPhoto / Gettyimages.ru NurPhoto / Contributor / NurPhoto / Gettyimages.ru

Ранее президент Ассоциации футбольных агентов Испании Педро Браво в одной из программ раскритиковал футболиста за то, что он танцует после каждого забитого мяча:

«Если ты хочешь танцевать самбу, то идешь в танцевальный зал, а на поле необходимо уважать коллег и перестать обезьянничать».

Многие болельщики сочли слова Педро проявлением расизма.

— Футбол — это радость. Это танец. Это настоящая вечеринка. Хотя расизм всё еще существует, мы не позволим этому помешать нам продолжать улыбаться. И мы продолжим бороться с расизмом таким образом: борясь за наше право быть счастливыми, — написал 81 летний трехкратный чемпион мира по футболу Пеле в Twitter, опубликовав фото Винисиуса.

22 летний бразилец Винисиус Жуниор в текущем сезоне в 8 матчах за «Реал» забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Футбол,Реал,
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