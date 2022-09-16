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1 час назад

«Кокорин — мой игрок». Черчесов оценил первый гол российского форварда за 655 дней

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал дебютный гол форварда Александра Кокорина за «Арис».

«Кокорин — мой игрок». Черчесов оценил гол российского форварда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В четверг Кокорин, выступающий в настоящее время за кипрский «Арис», забил впервые за 655 дней. Последний раз форвард забивал еще за «Спартак»: в ноябре 2020 года волгоградскому «Ротору» с пенальти.

— Кокорин ― не просто российский футболист, а мой игрок, с которым я много работал в «Динамо». Саше нужно попасть в обстановку, где он снова почувствует вкус футбола, голов. Рад, что забил. Это поможет ему раскрыться либо в кипрской команде, либо через неё перейти в более сильную лигу, — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Права на Кокорина принадлежат «Фиорентине», за «Арис» он выступает на правах аренды.

Футбол,Александр Кокорин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,Спартак,
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