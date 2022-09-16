«Кокорин — мой игрок». Черчесов оценил гол российского форварда

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал дебютный гол форварда Александра Кокорина за «Арис».
В четверг Кокорин, выступающий в настоящее время за кипрский «Арис», забил впервые за 655 дней. Последний раз форвард забивал еще за «Спартак»: в ноябре 2020 года волгоградскому «Ротору» с пенальти.
— Кокорин ― не просто российский футболист, а мой игрок, с которым я много работал в «Динамо». Саше нужно попасть в обстановку, где он снова почувствует вкус футбола, голов. Рад, что забил. Это поможет ему раскрыться либо в кипрской команде, либо через неё перейти в более сильную лигу, — приводит слова Черчесова «Чемпионат».
Права на Кокорина принадлежат «Фиорентине», за «Арис» он выступает на правах аренды.