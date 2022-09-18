Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Гол Головина помог «Монако» разгромить «Реймс»

Чемпионат.comиещё 8

Сегодня, 18 сентября, в матче 8-го тура французской Лиги 1 «Реймс» принимал «Монако». Игра проходила на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Головин помог «Монако» разгромить «Реймс»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первый гол в матче забил российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Это взятие ворот стало для футболиста дебютным в сезоне-2022/2023. Александр выступает за французский клуб с лета 2018 года. За это время он провёл в составе монегасков 142 матча, забил 18 голов и отдал 27 результативных передач.

Второй и третий мячи «Монако» были забиты уже в концовке игры — их авторами стали Такуми Минамино (87-я минута) и Виссам Бен-Йеддер (90-я минута). Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу гостей.

«Монако» набрал 14 очков в восьми матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидируют в Лиге 1 «ПСЖ», «Марсель» и «Лорьян» — у команд по 19 очков.

Футбол,Александр Головин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители