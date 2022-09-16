СМИ: тренер сборной Франции принуждала футболисток к сексу

Бывший главный тренер женской сборной Франции Элизабет Лойзель принуждала своих футболисток к занятию сексом ради попадания в стартовый состав. Об этом сообщает So Foot.

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Также публикуются слова действующего главного тренера женского «Пари Сен-Жермен» Жерара Прешера, который объясняет, что Лойзель «также отдавала предпочтение некоторым футболистам из-за их сексуальной ориентации».

Напомним, до этого сайт Josimar опубликовал обвинения в адрес Федерации футбола Франции (ФФФ) по случаям сексуального насилия, домогательств и шантажа, в том числе в отношении несовершеннолетних игроков (девочек и мальчиков), с участием тренеров, агентов и высокопоставленных чиновников, работающих в элите французского футбола.

59-летняя Лойзель тренировала национальную команду Франции в период с 1997 по 2007 год. Сейчас она возглавляет комитет по женскому футболу и чемпионату мира по футболу среди женщин в ФФФ.

Ранее сообщалось, что бывшего защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди оправдали по одному из обвинений в изнасиловании.