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59 минут назад

Глава МВД Германии призвала отстранить сборные России и Беларуси от Евро-2024

Чемпионат.com

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фаезер призвала отстранить сборные России и Беларуси от участия в квалификации чемпионата Европы 2024 года. Соответствующее письмо было направлено в УЕФА на имя президента Александра Чеферина.

В Германии призвали отстранить Россию от Евро-2024
Фото: ReutersReuters

«Не только Россия, но и Беларусь как ключевой сторонник российского руководства должна быть отстранена от всех международных футбольных игр и турниров.

Это должно сопровождаться лишением российских и белорусских чиновников членства во влиятельных органах международных спортивных объединений. Футбол должен оправдать свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против происходящего. Все виновные должны быть лишены всякой возможности заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом», — приводит слова Фаезер Spiegel.

Напомним, Евро-2024 будет проходить с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.

Футбол,Александр Чеферин,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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