Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
2 часа назад

Холанд установил уникальный рекорд в истории АПЛ

Газета.Ruиещё 4

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Холанд установил уникальный рекорд в истории АПЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:0. Забитые мячи на счету полузащитника Джека Грилиша, нападающего Эрлинг Холанд и хавбека Фила Фодена.

«Вулверхэмптон» с 33-й минуты играл вдесятером, после удаления Натана Коллинза.

Для Холанда этот гол стал 11-м в семи матчах АПЛ. Перешедший в летнее трансферное окно норвежец является лучшим бомбардиром турнира. Также Холанд установил рекорд чемпионата Англии: форвард стал первым игроком, забившим в четырех выездных играх лиги подряд с момента дебюта.

«Манчестер Сити» после семи туров набрал 17 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата, «Вулверхэмптон» с шестью баллами идет на 16-й строчке.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы примут «Манчестер Юнайтед», а «Вулверхэмптон» сыграет на выезде с лондонским «Вест Хэмом».

Ранее сообщалось, что нападающий «Ман Сити» Холанд забил в этом сезоне больше, чем вся дортмундская «Боруссия».

Футбол,Фил Фоден,Джек Грилиш,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители