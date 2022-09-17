Назван самый высокооплачиваемый футболист мира

Спортивные аналитики подсчитали, что нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может получить в этом году порядка $125 млн. Об этом пишет Sportico со ссылкой на источники.

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Отмечается, что в 2018 году Мбаппе показал отличную игру на чемпионате мира. Во многом благодаря его усилиям Франция победила. Он стал вторым подростком после Пеле, которому удалось забить гол в финале чемпионата. Кроме того, он был лучшим бомбардиром французской Лиги в течение последних четырех сезонов.

Футболист попал на первую строчку рейтинга за счет нового контракта с парижским клубом. В нынешнем сезоне он получит $105 млн, еще $20 млн ему переведут спонсоры.

Легендарный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получит $113 млн, что позволяет ему расположиться на втором месте. С разницей в $3 млн за ним следует нападающий парижан Лионель Месси.