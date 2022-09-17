Стал известен самый высокооплачиваемый футболист мира

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе назван самым высокооплачиваемым футболистом мира. Об этом сообщает Sportico.

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23-летний француз смог выйти на первое место рейтинга благодаря новому контракту с парижским клубом. В текущем сезоне по соглашению с командой он получит 105 млн долларов. Еще 20 млн форварду принесут спонсорские контракты.

На второй строчке рейтинга расположился португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (113 млн). 37-летний форвард получит 53 млн по контракту с «красными дьяволами» и 60 млн по спонсорским соглашениям.

Тройку самых высокооплачиваемых игроков мира замкнул другой футболист «ПСЖ» — аргентинец Лионель Месси. Он заработает 110 млн (62+48).

Ранее Килиан Мбаппе рассказал о своем отношении к мадридскому «Реалу», к переходу в который он был близок этим летом.