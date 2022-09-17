Футболист «Спартака» дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Полузащитник Кейт Бальде дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии за нарушение процедуры допинг-контроля. Наказание продлится до 5 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте ФК «Спартак».

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Отмечается, что ранее сенегальский футболист играл за итальянский ФК «Кальяри». В конце августа он перешел в московский клуб. Его дебют состоялся в матче с «Зенитом». За 38 минут игры Бальде не отметился результативными действиями.

Специалисты не обнаружили запрещенные субстанции в пробе, взятой у Кейта в день, когда было зафиксировано нарушение. Вместе с тем, любая санкция, связанная с допингом, автоматически признается ФИФА и должна признаваться всеми национальными спортивными организациями, пояснили в пресс-службе «Спартака».