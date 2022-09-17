"Ростов" вышел на второе место в РПЛ

Ростовчане смогли распечатать ворота подопечных Игоря Осинькина уже на первой минуте – гол на свой счет записал полузащитник Хорен Байрамян. Позднее Сергей Пиняев сравнял счет встречи, голевую передачу на свой счет записал форвард Максим Глушенков. Во втором тайме арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в ворота "Крыльев" - Гленн Бейл в своей штрафной сыграл рукой. 11-метровый удар реализовал Дмитрий Полоз, его гол стал для "Ростова" победным.