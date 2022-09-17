"Ростов" вышел на второе место в РПЛ

"Ростов" одержал победу над "Крыльями Советов" в домашнем матче 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Ростовчане смогли распечатать ворота подопечных Игоря Осинькина уже на первой минуте – гол на свой счет записал полузащитник Хорен Байрамян. Позднее Сергей Пиняев сравнял счет встречи, голевую передачу на свой счет записал форвард Максим Глушенков. Во втором тайме арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в ворота "Крыльев" - Гленн Бейл в своей штрафной сыграл рукой. 11-метровый удар реализовал Дмитрий Полоз, его гол стал для "Ростова" победным.
Подопечные Валерия Карпина благодаря победе обошли ЦСКА и поднялись на второе место в таблице Российской Премьер-лиги.
Ростов: Песьяков, Сильянов, Мелёхин, Осипенко (Прохин, 73), Чернов, Миронов (Щетинин, 61), Глебов, Уткин, Байрамян (Муамба, 80), Полоз (Мельников, 81), Комличенко (Голенков, 73)
Крылья Советов: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Пиняев (Витюгов, 68), Якуба (Чиркович, 68), Коваленко, Ежов, Рахманович (Цыпченко, 86), Глушенков (Шитов, 87)
Предупреждения: Пиняев, 32, Солдатенков, 36, Евгеньев, 74, Сильянов, 76, Чернов, 80