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1 час назад

"Зенит" выдал лучший старт в истории чемпионатов России

Газета.Ruиещё 7

"Зенит" выдал лучший старт в истории чемпионата по итогам десяти проведенных матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербургский клуб набрал 26 очков, повторив свое достижение сезона-2014/2015.

"Зенит" выдал лучший старт в истории чемпионатов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом подопечные Сергея Семака увеличили разницу забитых и пропущенных мячей (29–3). В прошлом у клуба была статистика 28–6 (+22). Напомним, "Зенит" в большинстве обыграл "Динамо" в матче десятого тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Андрей Мостовой и Мантуан.

На 64-й минуте встречи парагвайский защитник бело-голубых Роберто Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля. После десяти туров столичный клуб набрал 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. "Зенит" с 23 баллами лидирует в чемпионате. В следующем туре динамовцы в гостях сыграют с грозненским "Ахматом", а петербургский клуб на своем поле померится силами с "Ростовом".

Ранее хавбек московского "Динамо" Денис Макаров обратился к боковому арбитру в матче с петербургским "Зенитом".

Футбол,Роберто Фернандес,Андрей Мостовой,Денис Макаров,Сергей Семак,Динамо,Зенит,
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