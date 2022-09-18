"Зенит" выдал лучший старт в истории чемпионатов России

"Зенит" выдал лучший старт в истории чемпионата по итогам десяти проведенных матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербургский клуб набрал 26 очков, повторив свое достижение сезона-2014/2015.

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При этом подопечные Сергея Семака увеличили разницу забитых и пропущенных мячей (29–3). В прошлом у клуба была статистика 28–6 (+22). Напомним, "Зенит" в большинстве обыграл "Динамо" в матче десятого тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Андрей Мостовой и Мантуан.

На 64-й минуте встречи парагвайский защитник бело-голубых Роберто Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля. После десяти туров столичный клуб набрал 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. "Зенит" с 23 баллами лидирует в чемпионате. В следующем туре динамовцы в гостях сыграют с грозненским "Ахматом", а петербургский клуб на своем поле померится силами с "Ростовом".