Кокорин сравнил себя с Роналду

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин, права на которого принадлежат итальянской «Фиорентине», рассказал о своём отношении к хейту.

Подписчик в соцсетях задал российскому футболисту вопрос: «Как относишься к хейту?» В ответ на это Кокорин написал: «У меня его вообще нет. Меня все любят».

Также Александр в шутку опубликовал картинку, на которой он сравнивает себя с Криштиану Роналду по количеству голов в нынешнем сезоне. Взято фото португальца из тренажёрного зала и фото Кокорина с пляжа — напротив обоих снимков написано «один гол в сезоне».