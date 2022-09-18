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47 минут назад

Алан Дзагоев оформил первый гол за "Рубин"

Газета.Ru

Российский полузащитник Алан Дзагоев оформил первый гол за казанский «Рубин». Футболист, которому 32 года, отличился в матче десятого тура Первой лиги (бывшая Футбольная национальная лига) против астраханского «Волгаря». Эпизод с голом хавбека был выложен в Telegram-канале казанцев.

Алан Дзагоев оформил первый гол за "Рубин"
Фото: ФК "Рубин"ФК "Рубин"

На 33-й минуте у ворот астраханской команды возникла небольшая суматоха, чем воспользовался бывший игрок сборной России и сумел протолкнуть мяч в ворота. Благодаря голу Дзагоева «Рубин» повел в счете.

Дзагоев перешел в «Рубин» из ЦСКА, который покинул в это летнее межсезонье 2022 года в статусе свободного агента. 32-летний футболист провел за армейский клуб 397 матчей, в которых отметился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Дзагоев — трехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка и Суперкубка России.

Примечательно, что казанскую команду тренирует Леонид Слуцкий, под руководством которого Дзагоев работал как в ЦСКА, так и в сборной России.

Ранее сообщалось, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал переход в команду бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева.

Футбол,Алан Дзагоев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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