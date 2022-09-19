В РФС рассмотрят нарушение регламента футболистами "Зенита"

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«Игроки «Зенита» не в полном составе прошли через смешанную зону после матча. В смешанной зоне остановились только Ловрен, Кержаков и Караваев. Это нарушение регламента, которое рассмотрит КДК», — сказал Григорьянц «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что «Зенит» нарушил пункт 7.13 регламента РПЛ, так как не все игроки сине-бело-голубых, как полагается по правилам, прошли через микст-зону после игры.

Встреча закончилась победой «Зенита» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Андрей Мостовой и Мантуан. На 64-й минуте встречи парагвайский защитник бело-голубых Роберто Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

После десяти туров столичный клуб набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Зенит» с 26 баллами лидирует в чемпионате России.