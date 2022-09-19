В РФС рассмотрят нарушение регламента футболистами "Зенита"

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит нарушение регламента футболистами петербургского «Зенита» после матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
«Игроки «Зенита» не в полном составе прошли через смешанную зону после матча. В смешанной зоне остановились только Ловрен, Кержаков и Караваев. Это нарушение регламента, которое рассмотрит КДК», — сказал Григорьянц «Спорт-Экспрессу».
Ранее сообщалось, что «Зенит» нарушил пункт 7.13 регламента РПЛ, так как не все игроки сине-бело-голубых, как полагается по правилам, прошли через микст-зону после игры.
Встреча закончилась победой «Зенита» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Андрей Мостовой и Мантуан. На 64-й минуте встречи парагвайский защитник бело-голубых Роберто Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
После десяти туров столичный клуб набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Зенит» с 26 баллами лидирует в чемпионате России.
В следующем туре динамовцы в гостях сыграют с грозненским «Ахматом», а петербургский клуб на своем поле померяется силами с «Ростовом». Обе игры пройдут в начале октября после перерыва на матчи сборных.