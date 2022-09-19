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48 минут назад

СМИ: РФС потребовал от УЕФА наказать главного тренера сборной Украины

Газета.Ruиещё 1

Российский футбольный союз (РФС) потребовал от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить главного тренера сборной Украины Александра Петракова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британское издание The Guardian.

РФС потребовал от УЕФА наказать главного тренера сборной Украины
Фото: ReutersReuters

По его информации, РФС направил официальное письмо с просьбой наказать украинского специалиста, который призывал исключить россиян из всех международных спортивных соревнований.

«Заявления главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова сделаны на фоне политического конфликта между двумя странами — Россией и Украиной — и представляют собой политический посыл, явно нарушающий основополагающий принцип политического нейтралитета. Более того, поведение главного тренера можно рассматривать как причастность к разжиганию ненависти на национальной основе и использованию футбола для утверждения политических взглядов», — говорится в письме.

Ранее Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила с требованием отстранить сборные России и Белоруссии по футболу от квалификации чемпионата Европы 2024 года. Политик отправила соответствующее письмо на имя президента УЕФА Александра Чеферина.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил на днях, что организация предпринимает меры для того, чтобы Россию не допустили к жеребьевке квалификации Евро — 2024. УАФ также обратилась в УЕФА и Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой не допустить проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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