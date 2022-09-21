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1 час назад

Бывший тренер "Челси" Тухель готов возглавить "Баварию"

Газета.Ruиещё 1

Экс-наставник лондонского «Челси» Томас Тухель готов к тому, чтобы сменить Юлиана Нагельсманна на поста главного тренера «Баварии». Об этом сообщает Bild.

Бывший тренер «Челси» Тухель готов возглавить «Баварию»
Фото: ReutersReuters

По сведениям источника, Тухель собирается вернуться к работе, не делая паузу в карьере. Сообщается, что в мюнхенском клубе он готов пойти на понижение зарплаты.

После семи туров «Бавария» располагается на пятом месте в Бундеслиге, имея в активе 12 очков.

49-летний Тухель возглавлял английскую команду с начала 2021 года. При нем «Челси» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) в шести турах «Челси» набрал десять очков и идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.

Ранее легендарный футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал предложение нового владельца «Челси» Тодда Боули. Тот предложил организовать Матч звезд АПЛ, также он предложил проводить турнир четырех последних команд лиги для определения вылетающих.

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