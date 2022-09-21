Бывший тренер «Челси» Тухель готов возглавить «Баварию»

Экс-наставник лондонского «Челси» Томас Тухель готов к тому, чтобы сменить Юлиана Нагельсманна на поста главного тренера «Баварии». Об этом сообщает Bild.

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По сведениям источника, Тухель собирается вернуться к работе, не делая паузу в карьере. Сообщается, что в мюнхенском клубе он готов пойти на понижение зарплаты.

После семи туров «Бавария» располагается на пятом месте в Бундеслиге, имея в активе 12 очков.

49-летний Тухель возглавлял английскую команду с начала 2021 года. При нем «Челси» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) в шести турах «Челси» набрал десять очков и идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.