В РФС оценили наказание украинского тренера со стороны УЕФА

При этом РФС оставляет за собой право и впредь обращаться в дисциплинарные органы УЕФА и ФИФА в случае, если риторика и действия тех или иных официальных лиц и организаций будут противоречить применимым нормам», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в пресс-службе РФС.