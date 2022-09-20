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1 час назад

В РФС высказались о наказании для главного тренера сборной Украины за слова в адрес России

Чемпионат.comиещё 5

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) заявили, что не получали уведомлений от УЕФА и ФИФА по поводу обращения организации из-за слов главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

В РФС оценили наказание украинского тренера со стороны УЕФА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«РФС до настоящего момента не получал от УЕФА и ФИФА официальных уведомлений по итогам обращения, связанного с дискриминационными высказываниями главного тренера сборной Украины. Если информация о предупреждении и штрафе соответствует действительности, мы удовлетворены фактом вынесения наказания как такового.

При этом РФС оставляет за собой право и впредь обращаться в дисциплинарные органы УЕФА и ФИФА в случае, если риторика и действия тех или иных официальных лиц и организаций будут противоречить применимым нормам», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в пресс-службе РФС.

Футбол,Александр Петраков,РФС,УЕФА,
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