В Киргизии оценили вероятность проведения матча со сборной России

Пресс-атташе Киргизской федерации футбола Жыпара Исраилова выразила уверенность, что матч национальной команды против России состоится.
«Уверенность о проведении матча есть. С безопасностью в Бишкеке все хорошо», — приводит слова пресс-службы Киргизской федерации футбола Sport 24.
Сборная России сегодня собралась на базе в Новогорске и начала подготовку к матчу с Киргизией.
Игра пройдет 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре российские футболисты проведут встречи со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины, которая также не попала на чемпионат мира, стартующий в конце ноября. Сборная России пропустит главный турнир четырехлетия в Катаре.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Свой последний матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре прошлого года против Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира.