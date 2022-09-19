В Киргизии оценили вероятность проведения матча со сборной России

Пресс-атташе Киргизской федерации футбола Жыпара Исраилова выразила уверенность, что матч национальной команды против России состоится.

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«Уверенность о проведении матча есть. С безопасностью в Бишкеке все хорошо», — приводит слова пресс-службы Киргизской федерации футбола Sport 24.

Сборная России сегодня собралась на базе в Новогорске и начала подготовку к матчу с Киргизией.

Игра пройдет 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре российские футболисты проведут встречи со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины, которая также не попала на чемпионат мира, стартующий в конце ноября. Сборная России пропустит главный турнир четырехлетия в Катаре.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.