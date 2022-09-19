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32 минуты назад

​12 представителей «Манчестер Юнайтед» отравились после игры с «Шерифом»

Евро-футбол.Ру

В четверг вечером «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Шериф» во втором туре группового этапа Лиги Европы со счётом 2:0. На следующий день сразу 12 представителей клуба оказались на больничном с пищевым отравлением. Как сообщает таблоид The Sun, клуб пытается выяснять обстоятельства отравления – игроки и персонал могли что-то съесть в Кишинёве или уже в самолёте на обратном пути.

​12 игроков «Манчестер Юнайтед» отравились в Молдавии
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Отмечается, что некоторые футболисты, у которых имелись признаки пищевого отравления, смогли тренироваться уже в субботу, но не все. И всё же инцидент не повлиял на отъезды игроков в их национальные сборные.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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