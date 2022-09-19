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28 минут назад

Бразильские игроки "Зенита" собираются получить российское гражданство

Елена Прошина

Российский футбольный клуб «Зенит» подтвердил, что бразильские спортсмены Малком и Клаудиньо собираются получить российское гражданство. Об этом сообщает Sports.ru.

Бразильские игроки "Зенита" собираются получить российское гражданство
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Малком и Клаудиньо действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива. Они попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы со своей стороны отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорта. Ждем ответа, насколько это реально», – сообщили в пресс-службе «Зенита».

Отмечается, что такое решение позволит спортсменам меньше тратить на налоги в России.

Оба бразильца никогда не играли за основную сборную родной страны, но оба выступали за олимпийскую команду Бразилии и стали в ее составе чемпионами на Олимпиаде-2020.

Ранее 12 игроков футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» отравились в Молдавии.

Футбол,РФС,Манчестер Юнайтед,Зенит,
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