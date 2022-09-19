Бразильские игроки "Зенита" собираются получить российское гражданство

Российский футбольный клуб «Зенит» подтвердил, что бразильские спортсмены Малком и Клаудиньо собираются получить российское гражданство. Об этом сообщает Sports.ru.
«Малком и Клаудиньо действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива. Они попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы со своей стороны отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорта. Ждем ответа, насколько это реально», – сообщили в пресс-службе «Зенита».
Отмечается, что такое решение позволит спортсменам меньше тратить на налоги в России.
Оба бразильца никогда не играли за основную сборную родной страны, но оба выступали за олимпийскую команду Бразилии и стали в ее составе чемпионами на Олимпиаде-2020.
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