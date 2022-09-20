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1 час назад

Генпродюсер «Матч ТВ» оценил стоимость прав на РПЛ

Евро-футбол.Ру

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин оценил стоимость прав на показ Российской премьер-лиги.

Генпродюсер «Матч ТВ» оценил стоимость прав на РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На текущий момент считаю, что мы справедливо оценили российский футбол. Как будет развиваться ситуация дальше, мы с вами не знаем. Но я вообще верю в силу российского спорта», – отметил функционер в интервью изданию «Чемпионат».

Также Александр отметил, что считает продление контракта с РПЛ инвестицией в развитие отечественного футбола. По словам Тащина, он полностью верит в российский футбол и его болельщиков.

Напомним, что летом развернулся спор за право транслировать матчи элитного дивизиона между «Матч ТВ» и «Яндексом». Нынешний обладатель контракта заплатил за показ 6,6 миллиардов рублей.

Футбол,Александр Тащин,Яндекс,
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