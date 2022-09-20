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1 час назад

Бийол хочет вернуться в ЦСКА

Спорт день за днем

Роберт Чибеж, агент защитник «Удинезе» Яки Бийола, рассказал об отношении своего клиента к прошлому клубу – ЦСКА.

Бийол хочет вернуться в ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для Бийола ЦСКА – это особенный клуб, за которым он по-прежнему следит, болеет и болельщиком которого является. Яка не хотел уходить из ЦСКА, и трансфер в "Удинезе" не состоялся бы, если бы не последние обстоятельства. Раскрою тайну, но Яка хочет однажды вернуться в ЦСКА», – приводит слова Чибежа Metaratings.

Агент добавил, что опыт игры за ЦСКА помогает защитнику в Италии. Он смотрит каждый матч «армейцев».

Бийол играл в ЦСКА с 2018 по 2022 год. На сезон-2020/21 он уезжал на правах аренды в «Ганновер». Этим летом Яка перешел в «Удинезе» и подписал контракт с новым клубом конца сезона-2026/27.

В воскресенье, 18 сентября, «Удинезе» дома играл с «Интером». Бийол забил гол и помог своей команде одержать победу (2:1). Всего в текущем сезоне словенский защитник провел пять матчей, в которых отличился одним забитым мячом.

В прошлом сезоне Бийол отыграл 30 встреч, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

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