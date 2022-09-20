Геркус: Оказалось, что Fan ID — неудобная вещь

«Говорят, по Fan ID будет круглый стол в Думе, но сроков нам не называют. Я жду, что позиция клубов будет услышана и тот опыт, который уже накопился, отчасти критический, будет воспринят, будут сделаны корректировки. Оказалось, это довольно неудобная вещь. Я сужу по объективным показателям, количеству людей. Людям стало неудобно ходить.



Сколько бы пришло на матч с ЦСКА, если бы не Fan ID? Больше бы пришло. Невозможно сказать сколько. Это надо сочинительством и фантазией заниматься. Не могу сказать, что намного больше, но точно больше. Напрямую сейчас нас не касается, но знаем группу людей, которая воздерживается от посещения», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.