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59 минут назад

Геркус: оказалось, что Fan ID — неудобная вещь. Жду, что позицию клубов услышат

Чемпионат.comиещё 2

Президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о введении в российском футболе карты болельщика (Fan ID).

Геркус: Оказалось, что Fan ID — неудобная вещь
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Говорят, по Fan ID будет круглый стол в Думе, но сроков нам не называют. Я жду, что позиция клубов будет услышана и тот опыт, который уже накопился, отчасти критический, будет воспринят, будут сделаны корректировки. Оказалось, это довольно неудобная вещь. Я сужу по объективным показателям, количеству людей. Людям стало неудобно ходить.

Сколько бы пришло на матч с ЦСКА, если бы не Fan ID? Больше бы пришло. Невозможно сказать сколько. Это надо сочинительством и фантазией заниматься. Не могу сказать, что намного больше, но точно больше. Напрямую сейчас нас не касается, но знаем группу людей, которая воздерживается от посещения», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Футбол,Андрей Ирха,Илья Геркус,Торпедо,Госдума,
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