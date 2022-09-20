Адвокат объяснила нежелание Мбаппе фотографироваться в сборной

«Времена меняются, спортсмены тоже. Молодое поколение уже не готово идти на компромисс. Моя работа заключается в том, чтобы мы не лишали спортсменов прав на имидж, которые имеют основополагающее значение для личности.



Я слушаю игрока и помогаю ему раскрыть то, что он думает. Некоторые хотят выдать меня за великого кукловода, но это их дело. Я и мой клиент знаем, что правда», — приводит слова Верхейден Ouest France.