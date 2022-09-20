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2 часа назад

Адвокат Мбаппе отреагировала на нежелание Килиана фотографироваться в сборной Франции

Чемпионат.com

Дельфина Верхейден, адвокат нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, прокомментировала нежелание футболиста участвовать в коммерческой фотосессии в сборной Франции.

Адвокат объяснила нежелание Мбаппе фотографироваться в сборной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Времена меняются, спортсмены тоже. Молодое поколение уже не готово идти на компромисс. Моя работа заключается в том, чтобы мы не лишали спортсменов прав на имидж, которые имеют основополагающее значение для личности.

Я слушаю игрока и помогаю ему раскрыть то, что он думает. Некоторые хотят выдать меня за великого кукловода, но это их дело. Я и мой клиент знаем, что правда», — приводит слова Верхейден Ouest France.

Напомним, ранее 23-летний Мбаппе отказался участвовать в фотосессии, так как разочарован тем, что права на его изображение передаются букмекерским конторам и ресторанам быстрого питания, что его не устраивает. Мбаппе продолжает добиваться максимально возможного контроля над правами на своё изображение.

Сообщается, что сегодня, 20 сентября, Мбаппе всё-таки примет участие в этой фотосессии. Федерация футбола Франции была вынуждена созвать встречу с участием главного тренера Дидье Дешама, капитана Уго Льориса, вице-капитана Рафаэля Варана и Мбаппе. После этого FFF выпустила заявление, где заверила игроков, что пересмотрит свое решение относительно прав на изображение.

Футбол,Рафаэль Варан,Уго Льорис,
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