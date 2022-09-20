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2 часа назад

Илья Геркус: «Одну из свай нового стадиона «Торпедо» назовем именем Константина Генича»

Матч ТВ

Президент «Торпедо» Илья Геркус заявил «Матч ТВ», что московский клуб собирается обратиться к телеканалу «Матч ТВ» с просьбой чаще назначать комментатора Константина Генича на игру команды.

"Торпедо" увековечит заслуги Константина Генича
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

— Думаю, мы должны с одной из свай нового стадиона так и поступить — назвать именем Константина Генича. Считайте — заметано. Так и сделаем. «Я стою на Константине Гениче» — будет говорить какой-то болельщик.

Будем ли просить «Матч ТВ», чтобы Генича больше назначали на наши игры (когда комментировал Константин, «Торпедо» дважды победило в этом сезоне, — прим. «Матч ТВ»). Думаю, это взаимный интерес. Ему же тоже хочется позиционировать себя талисманом какого то клуба. Договоримся с «Матч ТВ». Он почти торпедовец, чуть было не случился его переход в свое время (в 2000 м году, когда Генич еще был футболистом — прим. «Матч ТВ»), — сказал Геркус.

«Торпедо» с четырьмя очками занимает последнее место в турнирной таблице МИР РПЛ.

Футбол,Илья Геркус,Константин Генич,Торпедо,
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