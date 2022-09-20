Президент УАФ: России не будет на жеребьёвке Евро-2024

«Россиянам просто не к чему готовиться. Как и требуют, России не будет 9 октября в немецком Франкфурте. Как минимум до 2024 года им не светят официальные международные соревнования по футболу. Евро-2024 пройдёт без России», — написал Андрей Павелко в своих соцсетях.