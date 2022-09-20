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1 час назад

В РФС прокомментировали заявление УАФ об отстранении России от жеребьевки Евро — 2024

Газета.Ru

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал заявление президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций уже принял решение об отстранении России от жеребьевки чемпионата Европы 2024 года.

В РФС отреагировали на заявление об отстранении России от Евро-2024
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, они выдают желаемое за действительное. Официальных заявлений от УЕФА я не видел. Может, у них есть какая-то прямая связь с руководством УЕФА, я не знаю. Однако хочу сказать, что не удивлюсь, если так и будет. Жеребьевка будет проходить через почти три недели, думаю, решение объявят в начале октября», — сообщил Созин Vprognoze.ru.

Жеребьевка Евро — 2024 состоится 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне.

Павелко ранее сообщил, что организация предпринимает меры для того, чтобы Россию не допустили к жеребьевке квалификации Евро — 2024. 20 сентября глава УАФ написал в социальной сети о том, что россияне точно не примут участия в предстоящем мероприятии, а также не выступать на международных турнирах, как минимум, до 2024 года.

24 сентября сборная России должна провести в Бишкеке товарищеский матч с командой Киргизии. В ноябре российские футболисты сыграют со сборными Ирана, а также Боснии и Герцеговины, которая, как и россияне, не попала на чемпионат мира, стартующий в конце ноября.

Сборная России пропустит главный турнир четырехлетия в Катаре. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян покинул расположение сборной России по футболу из-за травмы колена.

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