Президент УАФ: России не будет на жеребьёвке Евро-2024

Сборную России по футболу не допустят к жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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«Как и требовал, России не будет 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне. И по меньшей мере до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования», — написал он в социальных сетях.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.