В Госдуме прокомментировали отстранение России от Евро-2024

«Если это подтвердится, то это достаточно ожидаемо. Вряд ли наши смогут играть в ближайшее время. Когда что-то изменится, жеребьевка уже пройдет – вот в чем проблема. В ряде видов спорта это не принципиально, ты можешь в любой момент подключится. В футболе, к сожалению, есть жеребьевка и планирование.



Мне кажется, что на чемпионат Европы — 2024 могут не допустить нашу команду. Украина будет настаивать на этом однозначно. Они хотят быть хедлайнерами, теми, кто будет первым об этом говорить и это продвигать», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.