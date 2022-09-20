В Госдуме прокомментировали отстранение России от Евро-2024

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала заявление президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже принял решение об отстранении России от жеребьевки чемпионата Европы 2024 года.
«Если это подтвердится, то это достаточно ожидаемо. Вряд ли наши смогут играть в ближайшее время. Когда что-то изменится, жеребьевка уже пройдет – вот в чем проблема. В ряде видов спорта это не принципиально, ты можешь в любой момент подключится. В футболе, к сожалению, есть жеребьевка и планирование.
Мне кажется, что на чемпионат Европы — 2024 могут не допустить нашу команду. Украина будет настаивать на этом однозначно. Они хотят быть хедлайнерами, теми, кто будет первым об этом говорить и это продвигать», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.
Павелко ранее сообщил, что УАФ предпринимает меры для того, чтобы Россию не допустили к жеребьевке квалификации Евро-2024. 20 сентября глава УАФ написал в социальной сети о том, что россияне точно не примут участия в предстоящем мероприятии, а также не будут выступать на международных турнирах, как минимум, до 2024 года.
Жеребьевка Евро-2024 состоится 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне.
24 сентября сборная России должна провести в Бишкеке товарищеский матч с командой Киргизии. В ноябре российские футболисты сыграют со сборными Ирана, а также Боснии и Герцеговины, которая, как и россияне, не попала на чемпионат мира, стартующий в конце ноября.
Сборная России пропустит главный турнир четырехлетия в Катаре. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее в УЕФА отреагировали на заявление главы УАФ об отстранении России от жеребьевки Евро.