Официально: Сборная России отстранена от Евро-2024

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. Таким образом, российская национальная сборная пропустит чемпионат Европы.

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«Причина – февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее «до дальнейшего уведомления».

Решение УЕФА было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, который в июле отказал в удовлетворении апелляции. В настоящее время Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты», — сообщила пресс-служба РФС.

Напомним, жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.