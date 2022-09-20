Губерниев рассказал, как собрать полный стадион на матче сборной РФ по футболу

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, нужна ли сборная России по футболу в нынешних условиях.

«Конечно, нужна. Сыграли бы с командой из медиафутбола. Это было бы интересно. Куча детей бы пришла. 100-тысячная чаша была бы заполнена.

Представьте вывеску – сборная медиафутбола против сборной России. Классно же. Аудитория, которая не снилась футбольным матчам, придет. Рубрика от 0 до 12», — приводит слова телеведущего «Бомбардир».

Ранее сообщалось, что сборная России не примет участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдет 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне.

24 сентября сборная России должна провести в Бишкеке товарищеский матч с командой Киргизии. В ноябре российские футболисты сыграют со сборными Ирана, а также Боснии и Герцеговины, которая, как и россияне, не попала на чемпионат мира, стартующий в конце ноября.