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2 часа назад

Губерниев рассказал, как собрать полный стадион на матче сборной РФ по футболу

Газета.Ru

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, нужна ли сборная России по футболу в нынешних условиях.

Губерниев рассказал, как собрать полный стадион на матче сборной РФ по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, нужна. Сыграли бы с командой из медиафутбола. Это было бы интересно. Куча детей бы пришла. 100-тысячная чаша была бы заполнена.

Представьте вывеску – сборная медиафутбола против сборной России. Классно же. Аудитория, которая не снилась футбольным матчам, придет. Рубрика от 0 до 12», — приводит слова телеведущего «Бомбардир».

Ранее сообщалось, что сборная России не примет участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдет 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне.

24 сентября сборная России должна провести в Бишкеке товарищеский матч с командой Киргизии. В ноябре российские футболисты сыграют со сборными Ирана, а также Боснии и Герцеговины, которая, как и россияне, не попала на чемпионат мира, стартующий в конце ноября.

Футбол,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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