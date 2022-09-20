В России предложили подать в суд за недопуск сборной на Евро-2024

«Наши опасения подтвердились уже давно, честно говоря. Но всегда оставалась надежда, пока не было официального подтверждения, но сегодня оно появилось. Это неприятно — непонятно, какое отношение имеют футболисты к тому, что сейчас происходит. Нет смысла сейчас кусать локти. Нужно думать о завтрашнем дне, нужно думать о том, что все равно все восстановится. Нужно готовиться, выступать, сосредоточиться на внутреннем чемпионате, сосредоточиться на молодом поколении. Небольшой перерыв — это грустно, но придется пережить», — отреагировал он на отстранение российской команды от жеребьевки.