Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+29° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
1 час назад

Карпин высказался о переходе РФС в состав Азиатской конфедерации

Елена Прошина

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что Российский футбольный союз (РФС) может в ближайшие несколько лет перейти в состав Азиатской конфедерации. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Карпин высказался о переходе РФС в состав Азиатской конфедерации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом Карпин уточняет, что в ближайшие полгода РФС не покинет Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Кроме того, главный тренер сборной России прокомментировал недопуск национальной команды к жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. По его мнению, данное решение УЕФА ничего не изменило.

Ранее Валерий Карпин заявил, что рассчитывает на возвращение российской сборной к турнирам в течение года.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители