Карпин высказался о переходе РФС в состав Азиатской конфедерации

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что Российский футбольный союз (РФС) может в ближайшие несколько лет перейти в состав Азиатской конфедерации. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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При этом Карпин уточняет, что в ближайшие полгода РФС не покинет Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Кроме того, главный тренер сборной России прокомментировал недопуск национальной команды к жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024. По его мнению, данное решение УЕФА ничего не изменило.