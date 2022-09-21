Стало известно, что Месси требовал у "Барселоны" в 2020 году

По сведениям источника, футболист хотел подписать трехлетний контракт, получить подписной бонус в размере 10 миллионов евро. Еще форвард требовал возместить ему потери в зарплате, на которые он пошел, когда согласился на снижение оклада в период пандемии коронавируса плюс три процента. Также аргентинец хотел получить для своей семьи и семьи Луиса Суареса ложи на стадионе "Камп Ноу". Кроме того, форвард хотел, чтобы в его новом контракте была прописана сумма отступных в размере 10 тысяч евро. Впрочем, тогдашний президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу отказался удовлетворить требования игрока.