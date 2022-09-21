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2 часа назад

Стало известно, что Месси требовал у "Барселоны" в 2020 году

Soccer Newsиещё 4

Стали известны подробности переговоров между "Барселоной" и аргентинским нападающим Лионелем Месси в 2020 году по поводу продления контракта, сообщает El Mundo Deportivo.

Стало известно, что Месси требовал у "Барселоны" в 2020 году
Фото: TwitterTwitter

По сведениям источника, футболист хотел подписать трехлетний контракт, получить подписной бонус в размере 10 миллионов евро. Еще форвард требовал возместить ему потери в зарплате, на которые он пошел, когда согласился на снижение оклада в период пандемии коронавируса плюс три процента. Также аргентинец хотел получить для своей семьи и семьи Луиса Суареса ложи на стадионе "Камп Ноу". Кроме того, форвард хотел, чтобы в его новом контракте была прописана сумма отступных в размере 10 тысяч евро. Впрочем, тогдашний президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу отказался удовлетворить требования игрока.

В итоге 35-летний Месси летом 2021 года покинул "Барселону" в статусе свободного агента, и через некоторое время перешел в ПСЖ.

Футбол,Луис Суарес,Лионель Месси,
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