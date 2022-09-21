Директор «Челси» уволен за сексуальные домогательства

Дэмьен Уиллоуби покинул должность коммерческого директора «Челси» менее чем через месяц.

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Как передает The Telegraph, менеджер начал работать в клубе с сентября, и решение расстаться с ним было принято после того, как финансовый посредник Каталина Ким пожаловалась директору «Челси» по развитию бизнеса Тому Глику на поведение его коллеги.

Ким вела с Гликом переговоры от лица инвесторов, готовых вложить сотни миллионов фунтов в развитие мужской и женской команд, а также академии. Однако контакты были приостановлены после того, как к обсуждениям присоединился Уиллоуби.

Женщина предоставила Глику ряд сообщений, отправленных Дэмьеном еще до его трудоустройства в «Челси». Уиллоуби спрашивал, обнажена ли она, поднимал тему секса, присылал откровенное видео. Ким несколько раз напоминала мужчине, что замужем. Утверждается, что тон сообщений стал более агрессивным в марте, когда Каталина отказалась от помощи с предложением о покупке «Челси», которое готовили конкуренты нынешних владельцев клуба.

После того, как вышеуказанная информация была доведена до сведения Глика, Уиллоуби, по словам Ким, звонил ей и выражал свое возмущение.

«Доказательства неподобающих сообщений, отправленных господином Уиллоуби до его назначения в «Челси» в начале этого месяца, были недавно предоставлены клу