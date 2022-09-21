Обамеянг оконфузился в видео о любви к «Челси»

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перебрался в «Челси» и решил продемонстрировать свою любовь к новому клубу. Правда, получилось это чуть сконфуженно. Он записал домашнее видео с сыном Кертисом, которое подписал как «вся наша семья синяя», подразумевая, конечно же, фирменные цвета «Челси».