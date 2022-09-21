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2 часа назад

Обамеянг оконфузился, снимая домашнее видео о любви к «Челси»

Евро-футбол.Ру

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перебрался в «Челси» и решил продемонстрировать свою любовь к новому клубу. Правда, получилось это чуть сконфуженно. Он записал домашнее видео с сыном Кертисом, которое подписал как «вся наша семья синяя», подразумевая, конечно же, фирменные цвета «Челси».

Обамеянг оконфузился в видео о любви к «Челси»
Фото: ReutersReuters

Однако внимательные поклонники «Челси» обратили внимание на то, что под футболкой, которую натянул на себя Обамеянг-младший, то есть сын нападающего, явно просматривалась... футболка лондонского «Арсенала», бывшего клуба Пьер-Эмерика.

Дьявол кроется в деталях, как говорится!

Футбол,
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