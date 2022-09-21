Кутепов оценил потери в зарплате после ухода из «Спартака»

«В 10 раз. Деньги не являются первостепенным моментом. «Торпедо» только вышло в РПЛ и не могло предложить какой-то сумасшедший контракт, мы об этом даже не говорили. Главное, что обсуждали, это игровая практика. Так что всё прошло очень быстро», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.