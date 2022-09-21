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4 часа назад

«Ты феноменален, но ты вечно второй»: экс-форвард сборной Италии о Роналду

Газета.Ru

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Экс-форвард сборной Италии назвал Роналду вечно вторым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Дорогой Криштиану, ты взволнован? Слушай меня внимательно: ты силен, ты много побеждал, ты феноменален, но ты всегда второй. Знаешь, на кого ты похож? На меня? Нет, на Тото Кутуньо, вечно второго» — цитирует итальянца Fanpage.it.

Известный итальянский исполнитель и композитор Тото Кутуньо шесть раз занимал второе место на музыкальном фестивале песни в Сан-Ремо.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду получил награду лучшему бомбардиру на уровне национальных команд.

На счету 37-летнего форварда 117 голов в 189 матчах. Он обошел иранца Али Даеи, забившего 109 мячей.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Роналду не смог отметиться результативными действиями в шести проведенных матчах. Единственный мяч в этом сезоне португалец записал на свой счет в матче с «Шерифом» в Лиге Европы.

Футбол,Тото Кутуньо,Али Даеи,Антонио Кассано,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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