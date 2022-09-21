Экс-форвард сборной Италии назвал Роналду вечно вторым

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Дорогой Криштиану, ты взволнован? Слушай меня внимательно: ты силен, ты много побеждал, ты феноменален, но ты всегда второй. Знаешь, на кого ты похож? На меня? Нет, на Тото Кутуньо, вечно второго» — цитирует итальянца Fanpage.it.
Известный итальянский исполнитель и композитор Тото Кутуньо шесть раз занимал второе место на музыкальном фестивале песни в Сан-Ремо.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду получил награду лучшему бомбардиру на уровне национальных команд.
На счету 37-летнего форварда 117 голов в 189 матчах. Он обошел иранца Али Даеи, забившего 109 мячей.
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Роналду не смог отметиться результативными действиями в шести проведенных матчах. Единственный мяч в этом сезоне португалец записал на свой счет в матче с «Шерифом» в Лиге Европы.