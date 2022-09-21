Экс-форвард сборной Италии назвал Роналду вечно вторым

«Дорогой Криштиану, ты взволнован? Слушай меня внимательно: ты силен, ты много побеждал, ты феноменален, но ты всегда второй. Знаешь, на кого ты похож? На меня? Нет, на Тото Кутуньо, вечно второго» — цитирует итальянца Fanpage.it.